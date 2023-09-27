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Челси - Брайтон 1:0: обзор матча и результат игры 27.09.2023

"Синие" прервали безвыигрышную серию, минимально одолев команду Де Дзерби.
Вчера, 23:48
Челси обыграл Брайтон / Getty Images
Челси обыграл Брайтон / Getty Images

В среду, 27 сентября, Челси принимал на Стэмфорд Бридж Брайтон в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Лондонская команда смогла прервать трехматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой "синим" еще и ни разу не удавалось забить, одолев подопечных Роберто Де Дзерби со счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии на свой счет записал нападающий Николас Джексон, поразив ворота "чаек" на 50-й минуте. После форвард лондонцев отличился еще раз, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на матч в стартовом составе Челси и был заменен на 68-й минуте.

Статистика матча Челси - Брайтон 1/16 финала Кубка английской лиги

Челси - Брайтон 1:0

Гол: Джексон, 50

Ожидаемые голы (xG)1.21 - 0.83
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 5 - 17

Челси: Сенчес - Кукурелья, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл - Кайседо, Угочукву - Маатсен (Галлахер, 75), Палмер (Френандес, 75), Мудрик (Стерлинг, 68) - Джексон (Броя, 87)

Брайтон: Вербрюгген - Лемпти, Ван Хеке, Игорь, Эступиньян - Дауд (Хиншелвуд, 70), Балеба (Гилмор, 64) - Буонанотте (Лаллана, 78), Фати (Марч, 46), Митома (Уэлбек, 64) - Педро

Предупреждения: Угочукву, 45 - Балеба 43, Эступиньян 45.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон Кубок английской лиги Михаил Мудрик

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