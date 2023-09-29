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"Не нервничает, спокоен": тренер Бенфики оценил первые игры Трубина за клуб

Рогер Шмидт выделил сильные стороны украинца.
Сегодня, 08:27
Анатолий Трубин / ФК Бенфика
Анатолий Трубин / ФК Бенфика

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт высказался об игре украинского голкипера команды Анатолия Трубина.

По словам специалиста, вратарь имел трудности в матче Лиги чемпионов, однако показывает себя хладнокровным игроком.

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"Он очень спокоен, совсем не нервничает. У него был не самый лучший старт на нашем стадионе против Зальцбурга, но затем во время игры он оставался спокойным, ему удалось прибавить, сосредоточиться.

Каждая игра будет помогать ему прогрессировать, лучше узнать своих партнеров по команде, а также привыкнуть к стадиону. Он очень мотивирован. Я не вижу в нем взволнованного вратаря, который слишком много думал о таких вещах. Штаб хорошо подготовил его. Уверен, что завтра (матч против Порту, 29 сентября, - прим.) он проведет хорошую игру", - приводит слова тренера A Bola.

Матч Бенфика - Порту начнется в 22.15 по Киеву.

Напомним, Трубин отбил пенальти в матче чемпионата Португалии.

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