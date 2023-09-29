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Легенда Ливерпуля: Мудрику нужно дать шанс

Джейми Каррагер выделил фактор доверия.
Сегодня, 09:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением об украинском вингере Челси Михаиле Мудрике.

По словам англичанина, тренерский штаб должен поверить в Мудрика.

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"Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него обстоят не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров слева и справа, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню нужно дать шанс.

Надо сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место", - приводит слова Каррагера Overlap.

Ранее бывший футболист Челси Пэт Невин высказался о таланте Мудрика.

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