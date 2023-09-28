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Экс-игрок Челси: У Мудрика есть потенциал стать великим форвардом

Пэт Невин верит в успех украинца.
Сегодня, 11:23
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Экс-вингер Челси и сборной Шотландии Пэт Невин высказался о таланте вингера "синих" Михаила Мудрика.

По словам шотландца, Мудрик - феноменальный футболист, который обладает потенциалом для того, чтобы стать великим нападающим.

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"Арсенал не просто так хотел подписать Мудрика - он феноменальный. У него невероятная скорость, как и навыки. В отличие от других, у Мудрика были особые проблемы, поскольку он украинский парень, который приехал в новую страну. Также над ним висела огромная сумма трансфера, хотя сейчас давление немного уменьшилось из-за других подписаний, которые осуществил Челси.

Я считаю, что у Мудрика есть потенциал стать великим форвардом. Он пришел в команду, которая играет не слишком хорошо и не облегчил себе жизнь. Его статистика в прошлом сезоне была не лучшей. Не думаю, что Челси хочет потерять Мудрика. В Челси как никто другой знают, что если отпустить игрока, он может стать игроком мирового класса в другом месте.

Мудрик стал игроком Челси в январе, а это непростое время для перехода. В этом сезоне все еще только начинается, и я возлагаю на Мудрика большие надежды, когда команда сыграется. Это может произойти как в этом, так и в следующем сезоне. Мудрик обладает качествами, которые ненавидят защитники. Если Челси решит сократить расходы, то я не удивлюсь, если Мудрик засияет в другом месте. Ему всего 22 года", - сказал Невин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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