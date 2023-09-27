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Почеттино раскрыл способ, который он использовал для того, чтобы Мудрик поверил в себя

Аргентинский специалист на каждой тренировке соревновался с украинцем в популярном упражнении.
Сегодня, 00:58
Михаил Мудрик та Маурісіо Почеттіно
Михаил Мудрик та Маурісіо Почеттіно

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о недостатке уверенности в своих силах у некоторых игроков "синих".

По словам аргентинского специалиста, уверенность "нельзя купить в супермаркете", но они работают над тем, чтобы она появилась у игроков.

Почеттино навел пример Мудрика, который в последних двух матчах выглядел лучше, чем в нескольких до этого. Рулевой столичного клуба рассказал, что использовал соревнование по попаданию в перекладину, чтобы усилить в Михаиле веру в свои способности, но он всегда побеждал Мудрика до вчерашнего дня.

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"Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в себе в супермаркете. Все дело во времени. Вы знаете, как работает наш мозг - нужно постепенно создавать ситуации, в которых мы сможем обеспечить доверие, уверенность и веру.

Один пример с Мудриком: я люблю иногда посоревноваться в том, кто чаще попадет из-за пределов штрафной в перекладину. Он сказал мне: "Я не хочу больше с тобой играть, потому что ты всегда выигрываешь!". Я ответил: "Да, потому что у меня есть вера, а баланс между верой и качеством я знаю очень хорошо, потому что мне 50 лет. Ты еще молод и должен знать себя".

"Во вторник мы впервые сыграли вничью, потому что я всегда выигрывал. Теперь ты начинаешь верить в себя, верить в свое качество. Если этого нет, то трудно найти баланс между верой и качеством.

Это один из аспектов, над которым вы работаете, - психология игрока, и это может иметь значение для того, чтобы придать игрокам уверенность в том, что они могут коснуться мяча и забить. Это небольшой пример", - заявил аргентинец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Почеттино Михаил Мудрик

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