Челси намерен уже зимой расстаться с дорогостоящим защитником

Марк Кукурелья может покинуть Челси этой зимой, пишет ESPN.

Уже в январе лондонский клуб готов рассмотреть предложения по продаже защитника, который в этом сезоне ни разу не сыграл в АПЛ.

При этом, напомним, испанец был куплен у Брайтона за 62 млн фунтов, летом Кукурелья мог присоединится к МЮ по арендномиу соглашению.

Тогда стороны не сумели согласовать контракт, а сейчас Челси вновь надеется именно продать игрока, чтобы немного улучшить свой финансовый баланс.

Ранее в Челси наконец определили проблемную позицию.

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