Челси определил одну из проблемных позиций в клубе

Лондонский Челси определился с приоритетом на ближайшие трансферные окна.

Как сообщает издание CalcioMercato, "синие" хотят усилить позицию левого защитника. В шорт-листе столичного клуба находятся игроки Интера и Милана Федерико ДиМарко и Тео Эрнандес соответственно.

Отметим, что сейчас в расположении Маурисио Почеттино на этой позиции есть Марк Кукурелья, Бен Чилвелл и Иан Маатсен, однако, от Кукурельи клуб готов избавиться, а Чилвелл получил травму в последнем матче, а ее ступень тяжести остается неизвестной.

Напомним, ранее экс-игрок Челси высказался о потенциале Михаила Мудрика.

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