"Вы заслуживаете этого": Мудрик посвятил победу над Брайтоном
Украинец помог пройти в следующий раунд Кубка английской лиги.
В рамках Кубка английской лиги Челси победил Брайтон.
Украинский футболист лондонской команды Михаил Мудрик прокомментировал итог встречи.
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Мудрик посвятил победу фанатам Челси. "Так рад за наших фанатов. Эта победа для вас, вы заслуживаете этого", - написал Мудрик.
Отметим, что украинец сыграл 68 минут в матче с Брайтоном.
Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля заступился за Мудрика.
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