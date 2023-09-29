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"Вы заслуживаете этого": Мудрик посвятил победу над Брайтоном

Украинец помог пройти в следующий раунд Кубка английской лиги.
Сегодня, 11:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках Кубка английской лиги Челси победил Брайтон.

Украинский футболист лондонской команды Михаил Мудрик  прокомментировал итог встречи.

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Мудрик посвятил победу фанатам Челси. "Так рад за наших фанатов. Эта победа для вас, вы заслуживаете этого", - написал Мудрик.

Отметим, что украинец сыграл 68 минут в матче с Брайтоном.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля заступился за Мудрика.

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