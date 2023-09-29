Реал может арендовать еще одного игрока Челси
"Сливочные" рассматривают подписание Марка Кукурельи.
Защитник лондонского Челси Марк Кукурелья может покинуть клуб.
Как сообщает издание ESPN, "синие" зимой рассмотрят любые предложения по испанцу. В услугах футболиста заинтересован Реал, который готов взять его в аренду.
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Летом "сливочные" уже арендовали одного игрока Челси, а именно Кепу Аррисабалагу, который стал основным вратарем в связи с травмой Тибо Куртка.
Отметим, что сам Кукурелья потерял место в основе Челси, сыграв лишь в двух кубковых матчах.
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