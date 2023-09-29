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Реал может арендовать еще одного игрока Челси

"Сливочные" рассматривают подписание Марка Кукурельи.
Сегодня, 10:23
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник лондонского Челси Марк Кукурелья может покинуть клуб.

Как сообщает издание ESPN, "синие" зимой рассмотрят любые предложения по испанцу. В услугах футболиста заинтересован Реал, который готов взять его в аренду.

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Летом "сливочные" уже арендовали одного игрока Челси, а именно Кепу Аррисабалагу, который стал основным вратарем в связи с травмой Тибо Куртка.

Отметим, что сам Кукурелья потерял место в основе Челси, сыграв лишь в двух кубковых матчах. 

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