Оскар, Роналду, Месси и другие: самые богатые футболисты мира
Представляем игроков, которые озолотились благодаря своей игре в футбол.
В летнее трансферное окно много футболистов покинуло Европу и отправились в Саудовскую Аравию. Во многом на трансферы повлияла финансовая мотивация, ведь теперь игроки, перешедшие туда, войдут в список самых богатых игроков мира.
Несмотря на трансферный бум из Ближнего Востока, есть и обеспеченные футболисты из Европы или другие частей мира.
Представляем игроков, которые уже обеспечили себе небедную жизнь, как и нескольким своим поколениям.
Ранее мы вспоминали, как Андрей Шевченко стал легендой футбола.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!