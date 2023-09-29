Оскар, Роналду, Месси и другие: самые богатые футболисты мира

Представляем игроков, которые озолотились благодаря своей игре в футбол.

В летнее трансферное окно много футболистов покинуло Европу и отправились в Саудовскую Аравию. Во многом на трансферы повлияла финансовая мотивация, ведь теперь игроки, перешедшие туда, войдут в список самых богатых игроков мира.

Несмотря на трансферный бум из Ближнего Востока, есть и обеспеченные футболисты из Европы или другие частей мира.

Представляем игроков, которые уже обеспечили себе небедную жизнь, как и нескольким своим поколениям.

Ранее мы вспоминали, как Андрей Шевченко стал легендой футбола.

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