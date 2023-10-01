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Малиновский выйдет в стартовом составе Дженоа на матч с Удинезе

Украинец вернулся в основу генуэзцев на предстоящий матч чемпионата Италии.
Сегодня, 15:51
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В воскресенье, 1 октября, в Удине на Дачия Арене состоится матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся Удинезе и Дженоа.

Хавбек "грифонов" Руслан Малиновский появится на поле с самых первых минут, вернувшись в стартовый состав команды Альберто Джилардино.

Напомним, что в двух предыдущих играх украинец выходил на замену, отыграв в сумме 19 минут.

Удинезе: Сильвестри - Перез, Бийол, Кристенсен - Эбоселе, Перейра, Волас, Ловрич, Камара - Саксесс, Лукка.

Запасные: Малуса, Окое, Аке, Камара, Гессан, Саррага, Земура, Кабаселе, Кина, Паеро, Пафунди, Самарджич, Тиквич, Товен, Феррейра.

Дженоа: Мартинес - Бани, Дрэгушин, Васкес - Де Винтер, Торсби, Френдруп, Малиновский, Хапс - Гудмундссон, Ретеги.

Запасные: Леали, Соммарива, Вольякко, Гальдамес, Гефти, Кутлу, Мартин, Маттурро, Мессиас, Пушкаш, Ягелло.

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Стартовый свисток поединка между Удинезе и Дженоа прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удинезе дженоа Серия А Руслан Малиновский

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