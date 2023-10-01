Малиновский получил средние оценки за матч с Удинезе

В рамках чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграла вничью с Удинезе.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "грифонов" на этот матч и сыграл 67 минут.

За свою игру хавбек получил не лучшие оценки от статистических порталов WhoScored и SofaScore. WhoScored поставил украинцу 6.1, а SofaScore - 6.3, что в целом является средними показателями.

Отметим, что за проведенное на поле время Руслан совершил 1 неточный удар, заблокировал 1 удар соперника, отдал 21 точную из 28 передач (75% точных передач) и 33 раза коснулся мяча.

После 7 сыгранных туров Дженоа идет на 12 месте с 8 набранными очками в активе.

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