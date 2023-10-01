Удинезе - Дженоа 2:2: обзор матча и результат игры 01.10.2023

В воскресенье, 1 октября, в Удине на Дачия Арене в рамках седьмого тура итальянской Серии А Удинезе принимал Дженоа.

Просидев несколько матчей на скамейке запасных, Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав "грифонов". Но, к сожалению, как и ранее он не смог ничем отличиться и в итоге ушел с поля на 67-й минуте.

А к тому времени команда Альберто Джилардино уже дважды успела выйти вперед, причем усилиями одного и того же игрока.

Сначала на 14-й минуте Альберт Гудмундссон с передачи Мортена Френдрупа открыл счет в матче. Однако спустя девять минут хозяева поля восстановили паритет за счет гола Лоренцо Лукка.

На это Гудмундссон ответил вторым своим голом, но он был отменен из-за офсайда. И все же исландец снова сказал свое слово, оформив дубль за несколько минут до перерыва.

Во втором тайме Удинезе перехватил инициативу и создал несколько хороших моментов, однако спасительный для команды гол пришел оттуда, откуда его не ждали.

Уже в добавленное арбитром время Лазар Самарджич подал угловой, а Алан Маттурро, вышедший несколькими минутами ранее на поле, головой замкнул подачу в собственные ворота.

Под окончание встречи Санди Ловрич двумя ногами прыгнул сзади в ноги соперника, за что получил от судьи путевку в раздевалку. Но за оставшиеся минуты гости не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Дженоа после разгрома Ромы теряет победу на последних минутах. Как итог, генуэзцы занимают 12-ю строчку таблицы, заработав восемь очков. А вот у Удинезе все далеко не так хорошо: 17-е место и всего четыре очка.

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Статистика матча Удинезе - Дженоа седьмого тура Серии А

Удинезе - Дженоа 2:2

Голы: Лукка, 23, Маттарро, 90+1 - Гудмундссон, 14, 41.

Ожидаемые голы (xG): 0,72 - 0,66

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 12 - 12

Удинезе: Сильвестри - Перез, Бийол, Кристенсен (Ферейра, 81) - Эбоселе, Перейра (Самарджич, 58), Волас (Паеро, 64), Ловрич, Камара (Земура, 46) - Саксесс (Товен, 58), Лукка.

Дженоа: Мартинес - Бани, Дрэгушин, Васкес - Де Винтер, Торсби, Френдруп, Малиновский (Кутлу, 67), Хапс (Мессиас, 78) - Гудмундссон (Маттурро, 87), Ретеги (Пушкаш, 78).

Предупреждения: Перейра, Саксесс - Мартинес, Френдруп.

Удаление: Ловрич, 90+4 (Удинезе, грубая игра)

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