Малиновский рассказал о своей адаптации в Дженоа
Украинец откровенно признался о своем положении в команде.
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский высказался о своей роли и позиции на поле.
"Я выступал за сборную на этой позиции, на ней мне больше нравится играть".
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"Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная. Я стараюсь играть лучше в каждом матче", – признался украинец в интервью TMW.
В текущем сезоне на счету Малиновского пять матчей в рамках Серии А, в которых футболист не отличился результативными действиями.
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