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Малиновский рассказал о своей адаптации в Дженоа

Украинец откровенно признался о своем положении в команде.
Сегодня, 10:51
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский высказался о своей роли и позиции на поле.

"Я выступал за сборную на этой позиции, на ней мне больше нравится играть".

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"Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная. Я стараюсь играть лучше в каждом матче", – признался украинец в интервью TMW.

В текущем сезоне на счету Малиновского пять матчей в рамках Серии А, в которых футболист не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

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