Тренер Дженоа: Малиновский сыграл сегодня очень хорошо

В рамках 7 тура чемпионата Италии Дженоа сыграла вничью с Удинезе.

Украинец Руслан Малиновский провел на поле 67 минут и вышел в стартовом составе. После поединка Альберто Джилардино поделился мыслями об игре футболиста.

По словам итальянского специалиста, ему понравился перформанс хавбека "грифонов" и сборной Украины.

"Малиновский - Меццала (центральный полузащитник в тройке, который смещается в один из полуфлангов - прим.)? Мы работаем над этим. Он может сыграть там либо выше, либо в двойке в центре поля. Сегодня он сыграл очень хорошо. Он дает нам качество и силу. Ему нужно играть, я доволен им", - заявил Джилардино.

Отметим, что украинец получил средние оценки за этот поединок

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