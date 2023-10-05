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"Here we go": Трубин сделал особенный подарок известному инсайдеру

Фабрицио ответил украинцу комплиментом.
Сегодня, 12:30
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин сделал подарок инсайдеру Фабрицио Романо.

Голкипер подарил ему свою игровую футболку и оставил на ней свою подпись. 

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Также написал "Here we go" – фраза, которую Романо использует при инсайдах трансферов.

"Голкипер-монстр. Спасибо, брат", - написал Романо, опубликовав фотографию с подарком.

Ранее сообщалось, что Трубин - герой подборки лучших вратарских сейвов прошедших матчей Лиги чемпионов.

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