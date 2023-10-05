"Here we go": Трубин сделал особенный подарок известному инсайдеру
Фабрицио ответил украинцу комплиментом.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин сделал подарок инсайдеру Фабрицио Романо.
Голкипер подарил ему свою игровую футболку и оставил на ней свою подпись.
Читай также: Эксклюзивный подарок: Мудрик получил особую книгу от Почеттино
Также написал "Here we go" – фраза, которую Романо использует при инсайдах трансферов.
"Голкипер-монстр. Спасибо, брат", - написал Романо, опубликовав фотографию с подарком.
Ранее сообщалось, что Трубин - герой подборки лучших вратарских сейвов прошедших матчей Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!