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Трубин - герой подборки лучших вратарских сейвов прошедших матчей Лиги чемпионов

Украинец получил одну из лучших оценок в своей команде за спасения ворот "орлов", которые избежали более крупного поражения.
Сегодня, 08:36
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Во вторник, 3 октября, стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В семи из восьми матчей был определен победитель, и лишь ПСВ с Севильей разошлись миром.

К сожалению, Бенфика Аталолия Трубина на выезде уступила миланскому Интеру со счетом 0:1. При этом украинец отметился несколькими замечательными сейвами, которые попали в официальную подборку УЕФА лучших вратарских сейвов прошедшего игрового дня.

Несмотря на пропущенный гол от Маркуса Тюрама, Трубин был признан одним из лучших игроков лиссабонского коллектива того вечера.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором матча Интер - Бенфика, в котором команда украинца потерпела второе поражение подряд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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