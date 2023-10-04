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Трубин стал одним из лучших игроков в матче против Интера

Украинец предотвратил разгром своей команды.
Сегодня, 00:22
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Во вторник, 3 октября, миланский Интер принимал Бенфику в рамках группового этапа ЛЧ.

"Нерадзурри" показали, чего стоит уровень финалиста прошлого розыгрыша и не оставили ни единого шанса португальскому клубу.

Счет мог бы быть разгромный, если бы не Анатолий Трубин, который провел великолепный матч. Украинец провел в воротах все 90 минут и помог своей команде не уйти униженной.

Анатолий отдал 30 передач с общей точностью 90 %, а по xGP набрал 2.01 балла, то есть предотвартил более двух голов в свои ворота, сдеелав семь сейвов.

Портал WhoScored наградил украинца оценкой в 7.3, что стало втоорой лучшей оценкой среди "орлов". А вот SofaScore посчитал действия Трубина достйными 8.0 баллов, что сделало его одним из лучших игроков на поле.

С обзором и статистикой поединка Интер - Бенфика вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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