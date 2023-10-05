Экс-игрок МЮ встал на защиту Глейзеров

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович высказался о хейте фанатов по отношению к владельцам клуба семейству Глейзеров.

Шведский форвард встал на защиту Авраама и Малкольма Глейзеров, напомнив, что в клуб вливаются серьезные инвестиции.

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"Я думаю, что сейчас в Манчестер Юнайтед, я не знаю, есть какие-то демонстрации по поводу того, что владельцы должны продать его и т.д., но просто напомню, что владельцы вкладывают деньги.

Это не значит, что они не инвестируют, потому что они привлекли много игроков за большие деньги, поэтому я думаю, что немного неправильно говорить, что они не делают того, чего от них ждут болельщики, тогда я не знаю, какая реальная причина стоит за всем этим", - сказал Златан

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