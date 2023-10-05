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Экс-защитник сборной Германии может возобновить карьеру в национальной команде

В привлечении защитника заинтересован тренер команды.
Сегодня, 21:35
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Опытный центрбэк Матс Хуммельс может возобновить карьеру в сборной Германии.

Как сообщает издание BIld, в составе "бундесмашины" игрока хочет видеть сам тренер команды Юлиан Нагельсманн. При этом специалист не рассчитывает на Нико Шлоттербека, Эмре Джана и Карима Адейеми, которые, как и Хуммельс играют за Боруссию Дортмунд.

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Отметим, что последний матч Хуммельс провел за национальную команду еще два года назад, а именно 29 июня 2021 года. Это была встреча в рамках Евро-2020 против Англии в 1/8 финала, которую Германия проиграла со счетом 2:0.

В текущем сезоне Матс сыграл в 8 матчах, забив 2 гола и не отличившись результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Матс Хуммельс

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