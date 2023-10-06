Четыре игрока ПСЖ дисквалифицированы за оскорбительную кричалку про Марсель и матерей

Руководство Лиги 1 приняло решение дисквалифицировать четверых игроков ПСЖ на один матч Лиги 1.

Как сообщает официальный сайт организации, Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Левен Курзава наказаны дисциплинарной комиссией лиги за оскорбительную кричалку про Марсель и матерей после матча шестого тура с олимпийцами (4:0).

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Дисквалификация вступит в силу с 10 октября. Таким образом, футболисты смогут сыграть 8 октября против Ренна, но пропустят игру 9-го тура со Страсбуром, которая пройдет 21-го.

Ранее сообщалось, что Энрике взял всю ответственность на себя за разгромное поражение ПСЖ от Ньюкасла.

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