Энрике взял всю ответственность на себя за разгромное поражение ПСЖ от Ньюкасла

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о матче против Ньюкасла (1:4).

"Я в первую очередь несу ответственность за результаты команды. Ответственность за сегодняшний результат лежит на мне.

Отношение игроков к матчу? Проблем с этим не было. Мы, наверное, смотрели разные матчи. Самоотдача была оптимальной. Результат справедлив, но счет слишком крупный, хоть мы и должны были сыграть лучше, если сравнивать с их прессингом".

Читай также: "Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ

"Есть моменты, которые стоит улучшить. Мне не понравилось то, что мы делали в финальной трети поля. Все остальное меня устроило, потому что игроки делали то, о чем я просил. Мы допустили ошибки при пропущенных голах. На этом уровне так нельзя", – сказал испанец в интервью Le Parisien.

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов ПСЖ занимает второе место в своей группе, набрав три очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!