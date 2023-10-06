Стало известно состояние Мудрика перед матчем в АПЛ

В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура АПЛ Челси сыграет с Бернли.

Лондонский клуб в преддверии поединка опубликовал информацию о травмированных футболистах команды.

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В списке отсутствует украинец Михаил Мудрик, который получил травму в игре с Фулхэмом (2:0).

Ранее не было известно, успеет ли футболист восстановиться от повреждения.

Продолжают восстанавливаться после травм Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа и Маркус Беттинелли.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил особый подарок от Почеттино.

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