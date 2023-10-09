Гранада - Барселона 2:2: обзор матча и результат игры 08.10.2023
На Эстадио Нуэво Лос Карменес прошел матч девятого тура испанской Ла Лиги, в котором Гранада принимала Барселону.
В первом тайме каталонцы оказались в нокдауне после неожиданного дубля в исполнении вингера Гранады Брайана Сарагосы.
Хозяева поля ожидаемо ушли в оборону, надеясь дотерпеть до конца встречи. Но еще до перерыва "сине-гранатовые" сумели отыграться - гол на счету 16-летнего Ламина Ямала.
После перерыва подопечные Хави Эрнандеса продолжили штурмовать ворота Андре Феррейры, который оформил восемь сейвов.
И все же под конец поединка оборона Гранады дала слабину. Алехандро Бальде прострелил с фланга, а Серхи Роберто замкнул его передачу.
Практически сразу же Гранада могла вновь выйти вперед, благодаря все тому же Сарагосе, но его удар в ближний угол приняла на себя штанга.
А в добавленное время Барселона даже немного отпраздновала победу, но гол Жоау Феликса отменили из-за офсайда у Феррана Торреса, который хоть и не коснулся мяча, но тянулся к нему, влияя на эпизод.
В итоге Барселона, как и в матче с Сельтой, отыгралась с 0:2, только в этот раз не удалось победить. Каталонцы остались на третьем месте, заработав 21 очко. Гранада в свою очередь все так же находится в зоне вылета, имея всего шесть баллов.
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Статистика матча Гранада - Барселона девятого тура Ла Лиги
Гранада - Барселона 2:2
Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямал, 45+1, Роберто, 86.
Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 3,35
Владение мячом: 19% - 81%
Удары: 7 - 22
Удары в створ: 2 - 10
Фолы: 12 - 7
Гранада: Феррейра - Санчес (Вальехо, 84), Рубио, Микель, Нева - Сарагоса, Вильяр (Петрович, 58), Гумбау, Фернандес (Торрент, 58) - Узуни (Пуэртас, 58), Бое (Кальехон, 73).
Барселона: тер Штеген - Канселу, Кунде (Араухо, 44), Кристенсен, Бальде - Гави, Гюндоган, Лопес (Роберто, 61) - Ямал (Ромеу, 76), Торрес, Феликс.
Предупреждения: Микель, Рубио, Вальехо, Нева - Канселу.
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