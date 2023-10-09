Гранада - Барселона 2:2: обзор матча и результат игры 08.10.2023

Каталонцы даже претендовали на победу, но гол Жоау Феликса отменили из-за офсайда у другого игрока.

На Эстадио Нуэво Лос Карменес прошел матч девятого тура испанской Ла Лиги, в котором Гранада принимала Барселону.

В первом тайме каталонцы оказались в нокдауне после неожиданного дубля в исполнении вингера Гранады Брайана Сарагосы.

Хозяева поля ожидаемо ушли в оборону, надеясь дотерпеть до конца встречи. Но еще до перерыва "сине-гранатовые" сумели отыграться - гол на счету 16-летнего Ламина Ямала.

После перерыва подопечные Хави Эрнандеса продолжили штурмовать ворота Андре Феррейры, который оформил восемь сейвов.

И все же под конец поединка оборона Гранады дала слабину. Алехандро Бальде прострелил с фланга, а Серхи Роберто замкнул его передачу.

Практически сразу же Гранада могла вновь выйти вперед, благодаря все тому же Сарагосе, но его удар в ближний угол приняла на себя штанга.

А в добавленное время Барселона даже немного отпраздновала победу, но гол Жоау Феликса отменили из-за офсайда у Феррана Торреса, который хоть и не коснулся мяча, но тянулся к нему, влияя на эпизод.

В итоге Барселона, как и в матче с Сельтой, отыгралась с 0:2, только в этот раз не удалось победить. Каталонцы остались на третьем месте, заработав 21 очко. Гранада в свою очередь все так же находится в зоне вылета, имея всего шесть баллов.

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Статистика матча Гранада - Барселона девятого тура Ла Лиги

Гранада - Барселона 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямал, 45+1, Роберто, 86.

Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 3,35

Владение мячом: 19% - 81%

Удары: 7 - 22

Удары в створ: 2 - 10

Фолы: 12 - 7

Гранада: Феррейра - Санчес (Вальехо, 84), Рубио, Микель, Нева - Сарагоса, Вильяр (Петрович, 58), Гумбау, Фернандес (Торрент, 58) - Узуни (Пуэртас, 58), Бое (Кальехон, 73).

Барселона: тер Штеген - Канселу, Кунде (Араухо, 44), Кристенсен, Бальде - Гави, Гюндоган, Лопес (Роберто, 61) - Ямал (Ромеу, 76), Торрес, Феликс.

Предупреждения: Микель, Рубио, Вальехо, Нева - Канселу.

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