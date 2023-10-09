Милан сделал подарок Ибрагимовичу, которого поразила игра Жиру в качестве вратаря
Перформанс Оливье Жиру в матче Дженоа - Милан претендует на звание самого яркого момента этого года.
В добавленное время ко второму тайму поединка вратарь "россонери" Майк Меньян получил прямую красную, в результате чего Жиру был вынужден надеть перчатки и игровую футболку своего соотечественника.
У "грифонов" был отличный момент, чтобы избежать поражения, но форвард сборной Франции самоотверженно пошел на мяч, не боясь получить травму в столкновении с оппонентом. Это позволило Милану увезти из Генуи три очка.
На следующий день легенда "дьяволов" Златан Ибрагимович в социальных сетях выложил видео, в котором в клубном магазине делают вратарскую футболку с фамилией Жиру.
Швед написал: "Милан, я хочу эту футболку!", а также, обратившись к Оливье: "Никогда не поздно найти свою настоящую позицию (на поле)".
Сказано-сделано. "Россонери" в ответ показали видео, в котором вратарская футболка Жиру была упакована в пакет, предназначенный для Златана.
Напомним, что Милан решил отметить достижение Оливье Жиру, перенеся его профиль из раздела нападающих в раздел вратарей.
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