Шутка зашла слишком далеко: Милан перенес Жиру в другую категорию

На официальном сайте Милана произошли интересные изменения, связанные с последними событиями.

Напомним, что ранее "россонери" с трудом обыграли Дженоа, но главным событием стало появление Оливье Жиру в воротах Милана.

Майк Меньян получил красную карточку, так что французу пришлось подменить соотечественника в воротах. Оливье даже отличился неплохим сейвом.

В связи с этитм на официальном сайте Милана Оливье Жиру перенесли из категории нападающих во вратари.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Реала все же сможет вернуться на поле в этом сезоне.

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