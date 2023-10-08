Шутка зашла слишком далеко: Милан перенес Жиру в другую категорию
Оливье теперь официально голкипер.
На официальном сайте Милана произошли интересные изменения, связанные с последними событиями.
Напомним, что ранее "россонери" с трудом обыграли Дженоа, но главным событием стало появление Оливье Жиру в воротах Милана.
Майк Меньян получил красную карточку, так что французу пришлось подменить соотечественника в воротах. Оливье даже отличился неплохим сейвом.
В связи с этитм на официальном сайте Милана Оливье Жиру перенесли из категории нападающих во вратари.
Ранее также сообщалось, что один из лидеров Реала все же сможет вернуться на поле в этом сезоне.
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