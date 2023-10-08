Лидер Реала может восстановиться от тяжелой травмы ко второй половине сезона

Маловероятно, но уже в феврале Эдер Милитао может вернуться на поле.

У защитника Реала Эдера Милитао неожиданно появилась возможность еще сыграть в этом сезоне.

Как сообщает издание Relevo, бразилец демонстрирует прекрасные темпы восстановления после разрыва крестообразных связок. Возможно, Милитао будет здоров уже к февралю, но более вероятно, что он сможет выйти на поле в марте.

Отметим, что Милитао получил травму в первом туре чемпионата Испании против Атлетика Бильбао.

Напомним, ранее сообщалось, что новичок "сливочных" Джуд Беллингем превзошел достижение Роналду.

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