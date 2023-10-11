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Бывший футболист Манчестер Юнайтед женился, устроив милую церемонию на Мальдивах

Теллес во второй раз узаконил свои отношения.
Сегодня, 14:15
Алекс Теллес с возлюбленной / Instagram
Алекс Теллес с возлюбленной / Instagram

Защитник Ан-Насра Алекс Теллес, который ранее играл за Манчестер Юнайтед, попрощался с холостяцкой жизней.

Футболист женился на своей возлюбленной Витории, проведя церемонию на Мальдивах.

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Девушка в белом платье с букетом желтых цветов в руках.

Примечательный факт, что пара поженилась во второй раз: Да! Я выхожу замуж! Мы уже женаты на бумаге… в этом месяце, 28-го числа, год назад! Я так эмоциональна! У меня даже нет слов, чтобы объяснить, что я чувствую!", - написала Витория в Instagram.

Теллес со своей супругой наслаждались отдыхом, устроив романтический ужин.

Ранее сообщалось, что возлюбленная звезды Тоттенхэма удивила внешним видом, показавшись в прозрачном платье.

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