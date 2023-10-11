Бывший футболист Манчестер Юнайтед женился, устроив милую церемонию на Мальдивах

Теллес во второй раз узаконил свои отношения.

Защитник Ан-Насра Алекс Теллес, который ранее играл за Манчестер Юнайтед, попрощался с холостяцкой жизней.

Футболист женился на своей возлюбленной Витории, проведя церемонию на Мальдивах.

Читай также: "Мои трусики потерялись": девушка-арбитр и ФСК Мариуполь красиво вышли из неловкой ситуации

Девушка в белом платье с букетом желтых цветов в руках.

Примечательный факт, что пара поженилась во второй раз: Да! Я выхожу замуж! Мы уже женаты на бумаге… в этом месяце, 28-го числа, год назад! Я так эмоциональна! У меня даже нет слов, чтобы объяснить, что я чувствую!", - написала Витория в Instagram.

Теллес со своей супругой наслаждались отдыхом, устроив романтический ужин.

Ранее сообщалось, что возлюбленная звезды Тоттенхэма удивила внешним видом, показавшись в прозрачном платье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!