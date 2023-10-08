"Мои трусики потерялись": девушка-арбитр и ФСК Мариуполь красиво вышли из неловкой ситуации
Украинская арбитр София Причина попала в неловкую и забавную ситуацию в Инстаграме.
Девушка выложила в Инстаграм новую фотографию, а некая пользовательница под ником gloryakitty52 оставила неадекватный комментарий под нею.
"Мои трусики потерялись, помогите их найти", - написала она. София не стала игнорировать странный комментарий и написала, что она их не брала.
На том бы ситуация и разрешилась, но в комментарии пришел ФСК Мариуполь, который также решил ответить на неоднозначный комментарий.
"Наши три очка тоже. Будем искать их в следующей игре", - написал в ответ футбольный клуб.
Отметим, что на текущий момент все этим комментарии были удалены.
Ранее, напомним, неплохо пошутить получилось и у Милана.
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