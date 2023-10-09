Возлюбленная звезды Тоттенхэма удивила внешним видом, показавшись в прозрачном платье

Супруга полузащитника сборной Англии и Тоттенхэма Джеймса Мэддисона Кеннеди Алекс взорвала сеть гламурной фотографией.

Девушка опубликовала в Instagram снимок со своего путешествия в Италии.

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Алекс привернула внимание поклонников тем, что она позировала в прозрачном платье, через которое было видно нижнее белье.

"Когда в Италии..", - написала Кеннеди.

Пара встречается с 2020 года, они воспитывают троих детей.

Ранее сообщалось, что Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца.

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