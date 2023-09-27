Макгрегор похвастался совместным фото с легендарным реп-исполнителем

Ирландец даже смог выкурить "трубку мира".

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился в соцсетях совместной фотографией с известным репером Снуп Доггом.

"Снуп и Мак. Об этом напишут в учебниках по истории!" – написал в соцсетях ирландец.

Напомним, Макгрегор последний раз выходил в октагон в 2021 году, проиграв Дастину Порье. Следующий поединок Конор проведет против Майкла Чендлера.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!