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Макгрегор похвастался совместным фото с легендарным реп-исполнителем

Ирландец даже смог выкурить "трубку мира".
Сегодня, 16:41
Снуп Догг и Макгрегор / Instagram
Снуп Догг и Макгрегор / Instagram

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился в соцсетях совместной фотографией с известным репером Снуп Доггом.

"Снуп и Мак. Об этом напишут в учебниках по истории!" – написал в соцсетях ирландец.

Напомним, Макгрегор последний раз выходил в октагон в 2021 году, проиграв Дастину Порье. Следующий поединок Конор проведет против Майкла Чендлера.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Снуп Догг

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