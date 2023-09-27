Макгрегор похвастался совместным фото с легендарным реп-исполнителем
Ирландец даже смог выкурить "трубку мира".
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился в соцсетях совместной фотографией с известным репером Снуп Доггом.
"Снуп и Мак. Об этом напишут в учебниках по истории!" – написал в соцсетях ирландец.
Напомним, Макгрегор последний раз выходил в октагон в 2021 году, проиграв Дастину Порье. Следующий поединок Конор проведет против Майкла Чендлера.
Ранее сообщалось, что Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.
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