Алонсо может летом сменить Байер ради европейского гранда
Испанец находится в сфере интересов бывших клубов.
Главный тренер Байера Хаби Алонсо может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Bayern&Germany.
"Фарамацевты" готовы отпустить испанского специалиста, если топ-клубы в лице Реала, Баварии или Ливерпуля будут нуждаться в его услугах.
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Напомним, действующий контракт Алонсо с Байером рассчитан до лета 2026 года.
Клуб из Леверкузена после семи туров возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 19 очков.
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