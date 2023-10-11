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Алонсо может летом сменить Байер ради европейского гранда

Испанец находится в сфере интересов бывших клубов.
Сегодня, 20:19
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Байера Хаби Алонсо может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Bayern&Germany.

"Фарамацевты" готовы отпустить испанского специалиста, если топ-клубы в лице Реала, Баварии или Ливерпуля будут нуждаться в его услугах.

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Напомним, действующий контракт Алонсо с Байером рассчитан до лета 2026 года.

Клуб из Леверкузена после семи туров возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 19 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо

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