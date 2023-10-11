Барселона следующим летом подпишет одного из лидеров сборной Испании

Атакующий полузащитник РБ Лейпциг Дани Ольмо попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает издание Sport Bild.

С большей долей вероятностью футболист сборной Испании покинет команду следующим летом. Каталонский коллектив является главным претендентом на игрока.

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Главный тренер "сине-гранатовых" Хави уже общался лично с Ольмо. Хавбек дал согласие на будущий переход.

Отметим, этим летом футболист продлил контракт с "быками" до июля 2027 года. Сумма потенциальной сделки оценивается в 60-65 млн евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего испанца два гола и один ассист в трех матчах Бундеслиги.

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