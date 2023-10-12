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"Говорю все, что думаю": Верратти покинул ПСЖ после личного разговора с Энрике

Итальянец не разочарован словами нового тренера французского гранда.
Сегодня, 20:25
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Полузащитник Аль-Араби Марко Верратти рассказал, почему летом этого года покинул ПСЖ.

Футболист сообщил, что ушел из парижского клуба после разговора с Луисом Энрике.

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"Я искренний человек, говорю все, что думаю. Они поступили так же. Когда тренер (Луис Энрике) только пришел, мы пообщались, и он сообщил, что я не вхожу в его планы. Это отличный тренер, он хорошо работает в ПСЖ.

Я не воспринял это как нечто личное. У меня в жизни никогда не было врагов. Я предпочитаю, чтобы неясностей не было.

Он просто сказал, что хочет перемен. Что я провел в ПСЖ много лет, и он хочет чего-нибудь нового. Я полагаю, что ничего не бывает случайно. Клуб хотел, чтобы я ушел, поэтому я начал переговоры с другими клубами и выбрал Катар", - приводит слова итальянца L'Equipe.

Напомним, бывший тренер ПСЖ определился с новым клубом.

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