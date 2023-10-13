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Барселона заинтересована в услугах вингера Брайтона

Каору Митома заинтересовал каталонцев.
Сегодня, 19:29
Каору Митома / Getty Images
Каору Митома / Getty Images

Каталонская Барселона отметила Каору Митому, как потенциальную цель на следующее лето, пишет Mundo Deportivo.

Скауты клуба восхищены японцев, как, кстати, и тренерский штаб "сине-гранатовых". Дриблинг и умение креативить в финальной трети поля буквально восхищают Хави и его штаб.

В зимнее трансферное окно каталонцы намерены сосредоточиться на усилении позиции опорника, потому какие-либо действия относительно Митомы планируются уже на лето.

В текущем сезоне Каору Митома провел восемь игр, в которых отличился тремя голами и тремя ассистами. Трансфермаркт оценивает японца в 50 млн евро, будет ли включен в сделку Ансу Фати в данный момент неизвестно.

Также ранее сообщалось, что мадридский Реал определился со списком преемников Анчелотти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Каору Митома

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