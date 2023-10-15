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Игрок МЮ объявил о грядущем пополнении в семье

У Донни ван де Бека вскоре родится второй ребенок.
Сегодня, 11:48
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек объявил о прекрасном событии, которое ожидает его семью.

Нидерландец вместе со своей возлюбленной Эстель Бергкамп ожидают рождение второго ребенка. Пол пока остается неизвестным.

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Донни и Эстель уже вместе воспитывают дочь Ломми, которой сейчас год.

Отметим, что девушка хавбека "красных дьяволов" является дочерью легенды Арсенала Денниса Бергкампа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Донни ван де Бек

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