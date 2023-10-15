Игрок МЮ объявил о грядущем пополнении в семье

У Донни ван де Бека вскоре родится второй ребенок.

Футболист Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек объявил о прекрасном событии, которое ожидает его семью.

Нидерландец вместе со своей возлюбленной Эстель Бергкамп ожидают рождение второго ребенка. Пол пока остается неизвестным.

Читай также: Промоутер Усика: Александр с женой ждут пополнения в семье

Донни и Эстель уже вместе воспитывают дочь Ломми, которой сейчас год.

Отметим, что девушка хавбека "красных дьяволов" является дочерью легенды Арсенала Денниса Бергкампа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!