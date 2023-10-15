Ибрагимович рассказал, почему в свое время перешел в Барселону

Бывший форвард Милана и Манчестер Юнайтед высказался о периоде карьеры в Барселоне.

"Переход в Барселону был мечтой каждого в то время. В Интере я отдал все и хотел расти и совершенствоваться. Первые полгода прошло хорошо, потом настроение и мысли изменились. Матч против Интера в Лиге Чемпионов? Если бы был ВАР, все было бы иначе.

В Барселоне я переживал непростое время, тренер хотел продать меня любой ценой. Мы играли против Милана, и Роналдиньо сказал мне: "Пойдем с нами после матча. Галлиани приехал ко мне домой, чтобы убедить меня. С Берлускони у меня были хорошие отношения, он дал мне возможность снова улыбаться".

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"Я не хотел уходить в ПСЖ, я хотел остаться в Милане. Они продали меня вместе с Тиаго Силвой, но я человек слова, я перешел, и в итоге это время было фантастическим", – сказал Ибрагимович в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, шведский футболист провел в Барселоне всего один сезон, успев за 45 матчей во всех турнирах забить 21 гол и отдать 13 ассистов.

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