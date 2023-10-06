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Ибрагимович: Я самый совершенный футболист в истории

Швед снова взялся за старое.
Сегодня, 13:15
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Бывший форвард Милана Златан Ибрагимович заявил, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

"Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.

Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам".

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"Я не выиграл Золотой мяч, не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток я лучший", – сказал швед в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, Ибрагимович завершил карьеру этим летом.

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