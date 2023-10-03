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Ибрагимович: Вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог?

Легендарный швед вновь зажигает в интервью.
Сегодня, 18:51
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Бывший нападающий Милана и ПСЖ Златан Ибрагимович заявил, что считает себя Богом.

"Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу".

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"Мог бы я сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде? Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно", – сказал Ибрагимович в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, этим летом Златан объявил о завершении карьеры. За время своих выступлений швед поиграл в таких командах, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, выиграв с ними 32 трофея.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович

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