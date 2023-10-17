Экс-игрок Вест Хэма заключен в тюрьму за попытку продать старинную вазу за 1 миллион фунтов

Кейн Райт украл вазу, а затем выставил ее на продажу в Интернете.

Бывший футболист Кейн Райт получил тюремный срок, ведь пытался продать старинную вазу, которая была украдена в швейцарском музее.

Англичанин был пойман с сообщниками в результате специальной операции полиции.

Райт приговорен к трем годам тюремного заключения.

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"Редкая гранатовая ваза периода Юнлэ (1403-1425 годов) была украдена во время рейда в Музее искусств Ближнего Восток в Женеве в 2019 года", - говорится в сообщении полиции.

Троица преступников хотели продать вазу за 1 миллионов фунтов, но затем снизили цену до 450 тысяч фунтов.

Эксперты из компании страхования оценили стоимость вазы в 1,96 миллиона фунтов.

Напомним, Райт, который играл в АПЛ, перебрался в МЛС. В 2019 году он играл за Англию на чемпионате мира по футболу Socca.

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