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Экс-игрок Вест Хэма заключен в тюрьму за попытку продать старинную вазу за 1 миллион фунтов

Кейн Райт украл вазу, а затем выставил ее на продажу в Интернете.
Сегодня, 09:44
Кейн Райт / The Sun
Кейн Райт / The Sun

Бывший футболист Кейн Райт получил тюремный срок, ведь пытался продать старинную вазу, которая была украдена в швейцарском музее.

Англичанин был пойман с сообщниками в результате специальной операции полиции.

Райт приговорен к трем годам тюремного заключения. 

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"Редкая гранатовая ваза периода Юнлэ (1403-1425 годов) была украдена во время рейда в Музее искусств Ближнего Восток в Женеве в 2019 года", - говорится в сообщении полиции.

Троица преступников хотели продать вазу за 1 миллионов фунтов, но затем снизили цену до 450 тысяч фунтов. 

Эксперты из компании страхования оценили стоимость вазы в 1,96 миллиона фунтов.

Напомним, Райт, который играл в АПЛ, перебрался в МЛС. В 2019 году он играл за Англию на чемпионате мира по футболу Socca.

Ранее сообщалось, что одной из самой красивых футболисток в мире предложили секс за деньги.

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