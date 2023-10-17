Капитан сборной Италии может перебраться в саудовский чемпионат

Иммобиле все же покинет Лацио.

Чиро Иммобиле может уже зимой перебраться в Саудовскую Аравию, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее форвард Лацио подтвердил, что саудовские клубы сделали ему летом предложение, тогда он его отменил и частично жалеет.

Зимой саудовцы могут попробовать еще раз, тем более, что Лацио не прочь расстаться со своим бомбардиром.

Римский клуб рассчитывает провернуть еще одну удачную сделку, продав Чиро за 40 млн евро, как и Милинковича-Савича летом.

Ранее также сообщалось, что обвинения против Николы Залевски оказались клеветой.

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