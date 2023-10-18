Ванда Нара в сексуальном образе провела фотоссесию в постеле
Жена аргентинца развлекла подписчиков в социальных сетях.
Супруга нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара похвасталась новыми фотографиями в Instagram.
Возлюбленная аргентинского футболиста провела фотосессию в кровати в нижнем белье.
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Образ Ванды дополнила чашка кофе, которая придала особого антуража для фотографий.
Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Юнайтед и его жена снялись в фотосессии для гламурного журнала.
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