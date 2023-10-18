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Ванда Нара в сексуальном образе провела фотоссесию в постеле

Жена аргентинца развлекла подписчиков в социальных сетях.
Сегодня, 14:58
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Супруга нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара похвасталась новыми фотографиями в Instagram.

Возлюбленная аргентинского футболиста провела фотосессию в кровати в нижнем белье.

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Образ Ванды дополнила чашка кофе, которая придала особого антуража для фотографий.

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Юнайтед и его жена снялись в фотосессии для гламурного журнала.

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