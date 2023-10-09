Защитник Манчестер Юнайтед и его жена снялись в фотосессии для гламурного журнала
Игрок "красных дьяволов" стал звездой в соцсетях.
Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф снялся в фотосессии для журнала Vogue Sсandinavia.
Вместе с футболистом сборной Швеции участие также приняла и его супруга Майя. Пара в крайне необычных нарядах была запечатлена на камеру.
Напомним, Линделеф и его жена вместе с 2018 года. У пары есть двое детей.
В текущем сезоне на счету 29-летнего шведа семь матчей в рамках АПЛ.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед повторил очередной клубный антирекорд.
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