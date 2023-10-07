Манчестер Юнайтед повторил очередной клубный антирекорд
Манкунианцы страдают от своей ужасной игры в обороне.
В рамках 8 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимает Брентфорд.
В концовке первого тайма счет открыл хавбек гостей Маттиас Енсен.
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Таким образом, МЮ повторил свой клубный антирекорд, пропустив в каждом из первых четырех домашних матчей АПЛ.
Ранее в истории клуба это случалось в сезонах-2014/15 и 2020/21. На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 0:1.
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