iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед повторил очередной клубный антирекорд

Манкунианцы страдают от своей ужасной игры в обороне.
Сегодня, 17:48
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

В рамках 8 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимает Брентфорд.

В концовке первого тайма счет открыл хавбек гостей Маттиас Енсен.

Читай также: Тен Хаг высказался о кризисе Манчестер Юнайтед

Таким образом, МЮ повторил свой клубный антирекорд, пропустив в каждом из первых четырех домашних матчей АПЛ.

Ранее в истории клуба это случалось в сезонах-2014/15 и 2020/21. На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 0:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед андре онана

Статьи по теме

Тен Хаг: Мактоминей отдаст жизнь за Манчестер Юнайтед Тен Хаг: Мактоминей отдаст жизнь за Манчестер Юнайтед
Мактоминей поздними голами принес победу МЮ над Брентфордом Мактоминей поздними голами принес победу МЮ над Брентфордом
Тен Хаг высказался о кризисе Манчестер Юнайтед Тен Хаг высказался о кризисе Манчестер Юнайтед
Арсенал посоревнуется с топ-клубами АПЛ за брата одного из своих игроков Арсенал посоревнуется с топ-клубами АПЛ за брата одного из своих игроков
Помочь журналистам

Видео

Безумный автогол и легкая победа Днепра-1 над Вересом: обзор матча УПЛ
Безумный автогол и легкая победа Днепра-1 над Вересом: обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Тен Хаг: Мактоминей отдаст жизнь за Манчестер Юнайтед
Формула 121:10
Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира Формулы 1 сезона-2023
Европа20:55
Ювентус стал победителем в туринском дерби
Европа20:54
Президент Реала заболел на коронавирус
Европа20:27
Легенда Манчестер Юнайтед стал гостем Гран-при Катара
Европа20:19
Футболист из третьего финского дивизиона отметился уникальным перформансом
Европа19:51
Мощный перфоманс Беллингема помог Реалу добыть три очка в игре с Осасуной
Европа19:44
Беллингем превзошел достижение Роналду
Европа19:25
Мактоминей поздними голами принес победу МЮ над Брентфордом
Украина19:14
Колос разошелся миром с Ворсклой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK