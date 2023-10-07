Тен Хаг высказался о кризисе Манчестер Юнайтед
Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о серии неудачных результатов в исполнении своих подопечных.
По словам нидерландского специалиста, его коллективу необходимо провести тяжелую работу над собой и сосредоточиться на своей игре для того, чтобы улучшить ситуацию.
Читай также: Катарский шейх не собирается отступать от возможности приобрести Манчестер Юнайтед
"Единственный выход из сложившейся ситуации - это совместная работа, направленная на победу в каждом сражении на поле, доверие друг к другу и концентрация на своей работе.
Если мы это сделаем, то, я думаю, наш футбол начнет получаться, и мы начнем показывать всем, на что мы действительно способны. Мы также должны использовать прошедший сезон как топливо", - сказал Эрик.
Отметим, что в последних 5 матчах у МЮ только 2 победы, а в групповом этапе Лиги чемпионов 0 набранных очков после двух игр.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!