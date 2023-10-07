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Футбол

Тен Хаг высказался о кризисе Манчестер Юнайтед

Нидерландец считает, что тяжелая работа над собой поможет манкунианцам выйти из ситуации.
Сегодня, 15:26
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о серии неудачных результатов в исполнении своих подопечных.

По словам нидерландского специалиста, его коллективу необходимо провести тяжелую работу над собой и сосредоточиться на своей игре для того, чтобы улучшить ситуацию.

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"Единственный выход из сложившейся ситуации - это совместная работа, направленная на победу в каждом сражении на поле, доверие друг к другу и концентрация на своей работе.

Если мы это сделаем, то, я думаю, наш футбол начнет получаться, и мы начнем показывать всем, на что мы действительно способны. Мы также должны использовать прошедший сезон как топливо", - сказал Эрик.

Отметим, что в последних 5 матчах у МЮ только 2 победы, а в групповом этапе Лиги чемпионов 0 набранных очков после двух игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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