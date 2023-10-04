Катарский шейх не собирается отступать от возможности приобрести Манчестер Юнайтед

Его не смущает тот факт, что нынешние владельцы вообще не спешат с продажей клуба.

Предложение катарского шейха Джассима бен Хамада Аль-Тани о покупке Манчестер Юнайтед до сих пор остается "на столе", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "огромное премиальное предложение" шейха Джассима в размере около 5 миллиардов фунтов за 100% акций "красных дьяволов" все еще открыто для действующих владельцев клуба, семьи Глейзеров, и он ждет ответа.

Первое предложение шейха Джассима было подано 17 февраля, и источники, участвующие в проекте, утверждают, что оно представляет собой "лучшее решение для клуба, болельщиков и местного сообщества".

Читай также: Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Напомним, что Глейзеры объявили "о стратегическом пересмотре" клуба более 10 месяцев назад. Однако семья Глейзеров, состоящая из шести человек, все никак не придет к общему знаменателю по данному вопросу.

Ранее стало известно, что второй участник торгов сэр Джим Рэтклифф готов отказаться от первоначального плана приобрести большую часть акций Манчестер Юнайтед в пользу миноритарного пакета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!