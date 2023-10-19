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Тен Хаг запретил опальному игроку любые контакты с первой командой

Санчо теперь настоящий изгой в команде.
Сегодня, 18:34
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Главный тренер МЮ решил максимально отстранить Джейдона Санчо от первой команды, пишет Daily Mail.

По информации издания, тен Хаг запретил вингеру обедать вместе с командой и вообще общаться с ними.

Сейчас Джейдон тренируется индвидуально, однако его занятия проходят в Каррингтоне, где тренируется и первая команда. Доходит до того, что Санчо может переодеваться только наедине и за закрытыми дверьми.

Нидерландский специалист все еще готов реинтегрировать англичанина в команду, но только после того, как тот принесет официальные извинения. А сам Санчо, похоже, хочет покинуть клуб.

Ранее к тому же сообщалось, что в услугах вингера заинтересована Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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