Брайтон объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков

Брайтон в соцсетях объявил о продлении контракта с вингером Каору Митома.

Английский клуб подписал новое соглашение с 26-летним футболистом сборной Японии до лета 2027 года.

Looking forward to LOTS more of this! 🤩💫 pic.twitter.com/CWiCZSpCVE — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 20, 2023

В текущем сезоне на счету Митомы три гола и три ассиста в восьми матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в услугах вингера Брайтона.

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