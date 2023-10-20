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Брайтон объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков

Митома останется в стане "чаек".
Сегодня, 13:50
Каору Митома / Getty Images
Каору Митома / Getty Images

Брайтон в соцсетях объявил о продлении контракта с вингером Каору Митома.

Английский клуб подписал новое соглашение с 26-летним футболистом сборной Японии до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Митомы три гола и три ассиста в восьми матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в услугах вингера Брайтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Каору Митома

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