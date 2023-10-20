Астон Вилла сделала заявление касаемо своего игрока на фоне скандала со ставками
Николо Дзаньоло, как и Сандро Тонали, сотрудничает со следствием.
Английская Астон Вилла выпустила официальное заявление касаемо Николо Дзаньоло и его участии в беттинговом скандале в Италии.
В пресс-релизе отмечается, что футболист клуба сотрудничает с соответствующими органами и итальянской федерацией футбола, помогая им в расследовании.
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Футболист доступен для выбора в ближайшем матче бирмингемцев против Вест Хэма и тренируется в штатном режиме.
Дополнительных коментариев клуб до завершения расследования делать не будет.
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