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Астон Вилла сделала заявление касаемо своего игрока на фоне скандала со ставками

Николо Дзаньоло, как и Сандро Тонали, сотрудничает со следствием.
Сегодня, 18:01
Getty Images
Getty Images

Английская Астон Вилла выпустила официальное заявление касаемо Николо Дзаньоло и его участии в беттинговом скандале в Италии.

В пресс-релизе отмечается, что футболист клуба сотрудничает с соответствующими органами и итальянской федерацией футбола, помогая им в расследовании.

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Футболист доступен для выбора в ближайшем матче бирмингемцев против Вест Хэма и тренируется в штатном режиме.

Дополнительных коментариев клуб до завершения расследования делать не будет.

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