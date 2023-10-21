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Президент ЧФР Клуж высказался о трансфере Коноплянки

Функционер не согласен с тем, что переход украинца такой же провальный, как переход Жулио Баптисты в клуб.
Сегодня, 15:59
Евгений Коноплянка / УАФ
Евгений Коноплянка / УАФ

Президент румынского ЧФР Клуж Кристи Балай поделился мыслями о переходе в команду Евгения Коноплянки.

Балай считает, что трансфер украинца некорректно сравнивать с приходом в клуб Жулио Баптисты, который играл в Клуже в 2018 году. Функционер отметил, что Евгений зарабатывает намного меньше.

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"Знаете, почему это не может быть очередным случаем вроде Баптисты? Жулио зарабатывал за месяц столько, сколько Коноплянка заработает за весь период.

Не знаю точно, за сколько именно месяцев, но много. Поверьте, разница большая. Пока что он (Коноплянка - прим.) либо не играл, либо играл очень мало", - сказал Балай в интервью Fanatik.

По данным румынского издания, Жулио зарабатывал в команде 45 тысяч евро в месяц. За ЧФР Баптиста сыграл 21 минуту, у Коноплянки за клуб на данный момент 19 сыгранных минут во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка ЧФР Клуж

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Президент ЧФР Клуж высказался о трансфере Коноплянки
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